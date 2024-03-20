В Нягани банда подростков громит автобусы

В ХМАО подростки-вандалы за три дня бесплатного проезда в общественном транспорте разгромили несколько новых автобусов. Об этом сообщают в социальных сетях возмущенные водители.

Несовершеннолетние пассажиры городского транспорта в Нягани разрисовали сиденья, плевали в окна, мусорили в салоне и разбили окна в трех новых автобусах. Компания подростков бесплатно каталась весь день, теперь салоны автобусов требуют ремонта.

«Автобус 247, маршрут 1. Третий день возим пассажиров бесплатно. Результат наших поездок — это на семи автобусах оборваны обшивки, исписаны сидения, оплеванные стекла, в салоне грязь, мусор, украдены огнетушители. Самое страшное — это опять разбили нам стекло. Насквозь пробили большое отверстие», — рассказал один из водителей.

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