Двоих экс-иностранцев лишили гражданства России за совершение особо тяжких преступлений

В Челябинской области двоих экс-иностранцев за совершение особо тяжких преступлений лишили гражданства России. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Двоих осужденных за совершение связанных с оборотом наркотиков особо тяжких преступлений экс-иностранцев принято решение лишить российского гражданства. Сообщается, что после отбытия назначенного им наказания преступников депортируют из страны.

«Для принятия такого решения не имеет значение время совершения соответствующего преступления, дата вынесения приговора суда об осуждении лица и дата принятия решения о приеме в гражданство», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в этом году уже вынесено 18 решений о прекращении гражданства России.

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