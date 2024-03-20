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Женщина позанималась йогой в 3 часа ночи на улице, а потом ограбила пекарню

Mirror: австралийка ограбила пекарню, но перед этим позанималась йогой рядом с заведением

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phillippasbakery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии женщина позанималась йогой прямо на улице, а потом пошла и ограбила местную пекарню, пишет Mirror.

Преступница попала на камеры видеонаблюдения, установленные рядом с пекарней. На кадрах видно, как женщина подошла к дверям заведения около трех часов ночи, легла на землю и начала заниматься йогой. Спустя несколько минут он забралась в закрытое помещение и украла несколько круассанов.

«Мы были удивлены, увидев эти кадры. Похоже, что перед тем, как совершить ограбление, нужно обязательно позаниматься йогой», — шутят работники пекарни.

Полицейским не составило труда установить личность воровки и арестовать ее. Выяснилось, что женщина также украла из магазина iPad и несколько упаковок с чистящими средствами. Ей предъявили обвинения в краже и выпустили из-под стражи после внесения залога.

Ранее исследование показало, что йога может уменьшить интенсивность боли в спине в два раза.

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