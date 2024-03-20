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Общежитие рядом с рухнувшей в Хакасии многоэтажкой может повторить судьбу соседа

В Хакасии может рухнуть общежитие рядом с обрушившейся ранее пятиэтажкой

В Хакасии заселенное общежитие, находящееся рядом с рухнувшей ранее пятиэтажкой, может повторить судьбу соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По информации Telegram-канала, в городе Черногорск может рухнуть еще одно строение. Местные жители рассказали, что вызывающий их опасения дом полностью заселен. Сообщается, что он разрушается так же, как это делала соседняя пятиэтажка. На кадрах с места видно, что стены строения находятся в плачевном состоянии — кирпичи подпирает бетонная плита.

На данный момент общежитие не считается аварийным, сообщает «Борус. Люди». Его должны обследовать в ближайшие дни.

До этого в Черногорске обрушилась стена аварийного пятиэтажного многоквартирного дома на улице Дзержинского. Жители дома самостоятельно оперативно эвакуировались.

Ранее власти Черногорска заявили, что в обрушившемся доме люди жили «на свой страх и риск».

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