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Бывших участников спецоперации сделают мастерами маникюра

В Приморском крае бывших участников спецоперации бесплатно обучат маникюру

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморском крае бывших участников военной операции на Украине собираются бесплатно обучать маникюру. Заявка по поиску мастера по этой косметической процедуре появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком является «Приморский центр занятости населения». Согласно документам, обучение будет проходить в городе Артем.

Дата подведения итогов определения исполнителя — 1 апреля. Предлагают за эту работу 25 тыс. рублей. Срок исполнения контракта с даты его заключения до 31 декабря 2024 года.

По итогам курсов обучающиеся должны получить достаточные практические и теоретические профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства.

5 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на сегодняшний день в рядах вооруженных сил страны служат 37,5 тыс. женщин.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что участники военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

Ранее сообщалось, что в России появится формат пластиковых карт для удостоверений ветеранов.

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