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Путин поручил своим доверенным лицам вместе пройти по пути «строительства новой России»

Путин поручил проработать обращения людей по улучшению России с ОНФ

Президент России Владимир Путин поручил своим доверенным лицам обработать с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) полученные во время избирательной кампании обращения людей. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, необходимо обобщить собранные обращения россиян. Он отметил, что обратная связь с людьми — это очень важный процесс созидательной работы.

«Только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании, и только таким образом можно добиваться конечного результата», — сказал Путин.

Со своей стороны президент пообещал, что направит для этой работы исполнительные органы власти, в том числе депутатов Государственной думы.

Глава государства отметил, что в предвыборный штаб пришло более 80 тыс. обращений россиян. Около 40% по предварительному анализу — это слова поддержки кандидату в президенты, за которого люди решили проголосовать. Однако около 60% обращений связаны с конкретными предложениями или просьбами организовать работу правительства по различным направлениям.

Путин также призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах — от экономики до культуры.

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.

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