Реестр многодетных семей в России начнет функционировать летом

Реестр многодетных семей в России начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.

По его словам, этот реестр позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют различные льготы многодетным семьям.

Котяков также рассказал, что на сегодняшний день единое пособие получают семьи, воспитывающие в совокупности более 11 млн детей, и около 400 тыс. беременных женщин.

С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 794 тыс. рублей, напомнил министр.

Многодетными в России считаются семьи с тремя и более детьми. В январе председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала, что реестр многодетных будет действовать на территории всей страны. Это значит, что мера поддержки, позволяющая многодетным бесплатно посещать музеи, будет действовать и в других регионах.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что в стране становится модным иметь много детей.

Ранее сообщалось, что детям из многодетных семей могут предоставить 50%-ную скидку на оплату обучения.