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В Ульяновской области машина врезалась в автобус с 12 детьми

В Ульяновской области четыре человека пострадали в аварии со школьным автобусом

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Shutterstock

В Ульяновской области произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором на момент инцидента были 12 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Автобус столкнулся с автомобилем в Цильнинском районе региона.

«По предварительной информации, при повороте на село Арбузовка водитель автомашины Lada XRray при попытке обгона совершил столкновение со школьным автобусом, перевозившим детей», – сообщается в публикации.

Во время аварии пострадала женщина из автобуса, дети каких-либо травм не получили. Россиянку направили в больницу. В медучреждение также попали две пассажирки и девочка, которые находились в легковой машине.

По словам представителей Минздрава региона, на данный момент все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Орловской области автобус со школьниками опрокинулся на опору ЛЭП.

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