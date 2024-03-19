Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщине из Одессы грозит 15 лет за поддержку СВО и Путина

В Одессе в отношении женщины возбудили дело за поддержку СВО

close
100%
Depositphotos

Высказывания в поддержку российской власти закончились для жительницы Одессы уголовным делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление украинской полиции.

Инцидент произошел в Пересыпском районе города. По версии правоохранителей, женщина во время визита в кафе «склоняла посетителей к собственной политической позиции».

Одесситка поддерживала СВО и действия президента России Владимира Путина. По ее словам, только глава РФ сможет «навести порядок на Украине».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о коллаборационистской деятельности. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что по окончании конфликта Киев и Одесса должны войти в состав России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами