Высказывания в поддержку российской власти закончились для жительницы Одессы уголовным делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление украинской полиции.

Инцидент произошел в Пересыпском районе города. По версии правоохранителей, женщина во время визита в кафе «склоняла посетителей к собственной политической позиции».

Одесситка поддерживала СВО и действия президента России Владимира Путина. По ее словам, только глава РФ сможет «навести порядок на Украине».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о коллаборационистской деятельности. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что по окончании конфликта Киев и Одесса должны войти в состав России.