В Стамбуле открыли новую линию метро

В Стамбуле состоялось открытие четвертой новой линии метро. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи дал старт движению по новой 14-километровой ветке метро от пригорода Стамбула Арнавуткёй до Международного аэропорта.

В 2025 году линию планируется продлить на юг до района Халкалы, где пассажиры смогут пересесть на электрички и экспресс-поезда. Первый участок линии запустили в 2023 году, затем ее продлили до станции Гайреттепе, которая находится недалеко от центра города.

В первый весенний месяц в крупнейшем городе Турции открылись несколько транспортных линий. В том числе: электрички начали ходить на историческом полуострове от вокзала Сиркеджи, первых пассажиров приняли станций линии метро M3 на западе города в самых густонаселенных районах.

В Стамбуле метро появилось 1989 году метро, сейчас подземная транспортная сеть состоит из 11 линий и 158 станций. Здесь курсируют поезда разных производителей. Две ветки метро полностью автоматические.

Ранее россиянка привезла из Турции украшения на 2 млн рублей и попалась таможенникам.