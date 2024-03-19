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Юбилейная акция «Сад памяти» стартовала в Симферополе

Юбилейная акция «Сад памяти» стартовала в Симферополе

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Пресс-служба АНО «Сад памяти»

В Симферополе в память о страницах Великой Отечественной войны, а также событиях Крымской весны волонтеры высадили сегодня около 2,5 тысячи дубов.

18 марта акцию «Сад памяти» поддержали более 250 участников из числа жителей города и движения «Волонтеры Победы». Свои памятные деревья также высадили глава городского округа Симферополь Республики Крым – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава администрации Симферополя – Михаил Афанасьев, генеральный директор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов и внучка легендарного маршала Советского Союза А.И. Ерёменко – Марта Ерёменко.

«Символично, что старт акции приурочен к Дню воссоединения Крыма с Россией. Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря чему мы с вами смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на нашу долю трудности. <...> Сегодня, в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, будет высажено порядка 2500 деревьев. Благодарю всех участников акции. Вместе мы сила!» – сказал Афанасьев.

Высадки посвятили важному для страны историческому событию – около 2,5 тысячи дубов будут олицетворять память о событиях Великой Отечественной войны, а также о 10-летии Крымской весны.

В Республике Крым памятные деревья также высадят на территории Судака с участием заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, волонтеров движений «Экосистема» и «Волонтеры леса» и представителей арт-кластера «Таврида».

В Республике Крым памятные деревья также высадят на территории Судака с участием Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, волонтеров движений «Экосистема» и «Волонтеры леса» и представителей арт-кластера «Таврида».

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