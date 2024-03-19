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На Урале за стрельбу по электричкам задержали двух подростков

В Екатеринбурге за стрельбу по электричкам задержали двух подростков

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Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В Свердловской области задержали двух молодых людей 18 и 16 лет — их подозревают в стрельбе по электричкам из пневматического оружия. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 16 марта на станции Чапаевская в черте города. Двое юношей обстреляли пригородные поезда, следовавшие по маршрутам станция Ощепково – Екатеринбург и станция Нижняя – Екатеринбург. Нарушители повредили три стеклопакета электричках — на них появились трещины. Транспортная компания оценила ущерб в 200 тыс. рублей.

Очевидцы случившегося рассказали оперативникам, что видели на месте происшествия двух молодых людей. Оперативники установили предполагаемых хулиганов: ими оказались 16-летний школьник и 18-летний безработный. В отношении второго юноши возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее в подмосковной электричке женщина напала с ножом и газовым баллончиком на двух мужчин.

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