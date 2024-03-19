МЧС направит дополнительные силы на помощь пропавшим в Амурской области шахтерам

Глава МЧС Александр поручил направить дополнительные силы на помощь к шахтерам, которые застряли под землей на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100-200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, есть крупногабаритные камни. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», — заявил Куренков.

Уточняется, что на помощь амурским спасателем выдвинулись коллеги из Приморья, а также в готовность приведены спасатели Кузбасса — они находятся в резерве.

До этого президент России Владимир Путин утром получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.