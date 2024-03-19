Отказ в допуске россиян в Южную Америку объяснили «родильным туризмом»

Отказ авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян в Аргентину и Бразилию может быть связан с тем, что в последнее время набирает популярность «родильный туризм». Россиянки часто стали летать в Аргентину на роды, чтобы их дети имели вид на жительство и гражданство, отметил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Запреты на перелеты связаны с недружественным отношением нового правительства страны к России, заявил он телеканалу «360».

Напомним, Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает россиян на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию, причем отказ приходит уже по прибытию в Стамбул. Арутюнов связал это с «родильным туризмом».

«[Женщины] едут туда на последних сроках беременности рожать», — сказал он.

При этом новое правительство к россиянам настроено не дружественно, а отказы в перелетах встречались не только у Turkish Airlines, добавил Арутюнов. Миграционные власти могут заставить компанию увезти пассажира назад, если у него нет обратного билета или достаточных оснований на проживание в стране. По этой причине авиакомпании предпочитают не рисковать и отказывать таким пассажирам, считает эксперт.

Что касается компенсации, то авиакомпания постарается не выплачивать ее, учитывая количество пострадавших пассажиров, считают эксперты отрасли.

«Я бы посоветовал все-таки, если кто-то летит в Аргентину, пускай купить билет чуть дороже, но лететь через другие порты», — заключил Арутюнов.

Напомним, генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что дипломаты выясняют причины отказов россиянам в допуске на рейсы Turkish Airlines в Южную Америку. В прошлом году сообщалось, что власти Аргентины начали бороться с «родильным туризмом» россиян.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines после череды скандалов упростила условия полетов для россиян.