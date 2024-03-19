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Юристы объяснили, как иноагенты могут заслужить амнистию

Адвокат Карабанов: выйти из списка иноагентов можно после деятельного раскаяния

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст убрал из списка иноагентов блогера Николая Соболева и журналиста Дениса Константинова. Этот шаг говорит о работающем «механизме прощения», но заслужить его можно только после процедуры «деятельного раскаяния», считает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

Решение Минюста подтверждает, что государство не является карательным органом, и у каждого есть право на ошибку, убежден юрист.

«Государство, являясь все-таки мудрым настоятелям, готово рассмотреть механизм, по сути, амнистии и прощения, выдачи второго шанса тем, кто искренне заблуждался. Но при этом, безусловно, будет необходимо пройти обязательную процедуру так называемого деятельного раскаяния», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Карабанова, критерии исключения из списка иноагентов будут разными для разных лиц – они зависят от причины попадания в него. Так, если речь идет об общественно опасных деяниях или финансировании ВСУ, то таким людям «амнистия не светит», подчеркнул адвокат.

В качестве примера «деятельного раскаяния» адвокат привел поездку певца Филиппа Киркорова на Донбасс. Если речь идет о предпринимателе, то ему следует отдать часть активов на финансирование социально значимых проектов или нужды СВО, считает он.

Амнистия для иноагентов необходима, так как она станет для них возможностью вернуться к нормальной жизни, заключил юрист.

Напомним, блогер Соболев после запрета рекламы у иноагентов приостановил свой YouTube-канал, однако после исключения из списка Минюста пообещал его восстановить.

В Госдуме ранее призвали лишить музыкантов-иноагентов заработка в России.

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