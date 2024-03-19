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Синоптик рассказал, что в Москве ожидаются ночные заморозки

Вильфанд сообщил, что в Москве с 20 марта прогнозируются ночные заморозки до -7℃

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура ночью в Москве и Московской области с 20 марта опустится до -7℃. Об этом он рассказал ТАСС.

Со среды, 20 марта, в столице прогнозируется заметное понижение ночных температур, сказал Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в ночь на 20 марта температура в Москве и Подмосковье опустится до -2..-6℃, ночью в четверг, 21 марта, местами похолодает до -7℃, в пятницу, 22 марта, — до -2...-6℃.

Он добавил, что в пятницу также начнет понижаться атмосферное давление, а облачность усилится.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в течение этой недели погода в Москве будет отличаться непостоянством. Ожидаются морозы в ночные часы, мокрый снег и при этом повышение температуры до +8℃ к выходным.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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