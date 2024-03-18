Михаил Романов назвал победу Путина историческим выбором России

В марте 2024 года Россия сделала исторический выбор, вновь проголосовав за Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он назвал символичным, что 18 марта второй раз войдет в историю России, как день присоединения Крыма и новой победы Путин на выборах.

«Сегодня мы отмечаем 10-летие Крымской весны и избрание президентом Владимира Путина в пятый раз. 87,28% россиян отдали за него свои голоса. Все, кто думал, что такой результат можно отменить протестными акциями, проявлением экстремизма, пропагандистской ложью и запугиванием, были наивны», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что недоброжелатели России убедились в невозможности разобщить россиян. Также он подчеркнул, что все попытки

«Нашу сплоченность не истребить ни подлыми атаками беспилотников на мирные города, ни ложью в интернете», — сказал Романов.

Депутат подчеркнул, что все попытки антипатриотических сил дискредитировать выборы и учинить беспорядки на избирательных участках лишь сплотили настоящих патриотов.

При этом Романов отметил отметил рекордную явку и поддержку Путина в Северной столице. Он уточнил, что при явке в 74,38% большинство жителей города (81,65%) сделали выбор в пользу Путина.

«Наш город подтвердил свой статус родины президента, и практически единодушно поддержал Путина, который не оставляет вторую столицу России своим вниманием», — заключил парламентарий.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Путин получил 87,28% голосов.