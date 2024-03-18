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Зюганову рассказали про Dota 2

Зюганов узнал правила игры Dota 2 на выставке «Спорт высоких технологий»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов узнал правила видеоигры Dota 2. Как пишет РИА Новости, о них политику рассказали перед открытием выставки «Спорт высоких технологий» в Госдуме.

Осматривая выставку, Зюганов поинтересовался у экскурсовода, в какую игру играет больше всего геймеров, и в чем заключаются ее правила. В ответ председателю КПРФ рассказали о Dota 2 и объяснили, что в нее играют 10 игроков, разделенных на две команды с равным количеством участников, каждая из которых стремится защитить свою базу.

«По сути, на вас обрушился десант чужой, и вы отбиваетесь?» — уточнил Зюганов суть Dota 2.

Ему ответили, что конечная цель игры — уничтожение базы противника.

До этого с Dota 2 познакомился президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил ему суть игры после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Вместе с российским лидером Чернышенко слушали президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.

Ранее стало известно, что The International по Dota 2 проведут в Европе.

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