Россиянка морила голодом и жаждой семерых приемных детей

В Ульяновской области в отношении местной жительницы, которая является опекуном семи детей, возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение родительских обязанностей, соединенным с жестоким обращением с детьми». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомственная проверка показала, что женщина, проживающая в Чердаклинском районе, время от времени била дочерей и сыновей, закрывала их на замок в кладовке, оставляя без воды и еды.

Дело россиянки передали в Следственный комитет, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее житель Ивановской области три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.