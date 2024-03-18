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Россиянка морила голодом и жаждой семерых приемных детей

Жительница Ульяновской области избивала и морила голодом семерых приемных детей

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Depositphotos

В Ульяновской области в отношении местной жительницы, которая является опекуном семи детей, возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение родительских обязанностей, соединенным с жестоким обращением с детьми». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомственная проверка показала, что женщина, проживающая в Чердаклинском районе, время от времени била дочерей и сыновей, закрывала их на замок в кладовке, оставляя без воды и еды.

Дело россиянки передали в Следственный комитет, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее житель Ивановской области три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.

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