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Охранника коттеджного поселка судят за сексуальное насилие над сестрами-школьницами

«Ъ»: в Казани судят охранника поселка за сексуальное насилие над двумя сестрами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Казани охранник коттеджного поселка попал на скамью подсудимых за сексуальное насилие над двумя школьницами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В материалах уголовного дела говорится, что летом 2022 года гражданин Узбекистана Козимжон Умаров, работавший охранником закрытого поселка, надругался над семилетней девочкой и ее 11-летней сестрой, проживающими в этом населенном пункте.

Впоследствии мать школьниц обратилась в полицию, и в отношении мужчины возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый был задержан и арестован, суда он дожидался, находясь в СИЗО.

18 марта в Верховном суде Татарстана состоялось предварительное слушание по этому делу. Оно прошло в закрытом режиме, на время судебного процесса Умарову, который не понимает некоторые русские слова, предоставили переводчика. Известно, что свою вину мужчина так и не признал и попросил, чтобы приговор ему выносили присяжные заседатели.

«Однако, согласно п. 2 ч. 2 ст. 30, данное преступление не допускается для рассмотрения присяжными», — рассказала гособвинитель.

Если подсудимого признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее в США офицер полиции надругался над девочкой, пережившей изнасилование.

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