В России хотят ужесточить наказание для военных за самоволку

В России могут ужесточить ответственность за самовольное оставление воинской части, соответствующее предложение выдвинуло Минобороны РФ. Ведомство предложило принять новый федеральный закон, проект которого опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Авторы законопроекта предложили не засчитывать в срок службы период, на время которого военнослужащий без соответствующего приказа покинул воинскую часть или иное место военной службы, если он превышает двое суток.

Согласно текущему законодательству, может пройти 10 дней, прежде чем начнут действовать указанные санкции. Кроме того, отмечается, что в настоящее время, если солдат вернулся в часть меньше чем за 10 суток, ему полагается выплата денежного довольствия в полном объеме.

По мнению Минобороны, ужесточение ответственности за оставление части позволит оперативно пресекать правонарушения не только в условиях ведения вооруженного конфликта, но и в мирное время.

До этого сообщалось, что мобилизованного военнослужащего из Чесменского района Челябинской области приговорили к семи годам колонии общего режима за три случая самовольного оставления части.

Ранее стало известно, что в Красноярске ушедшего в самоволку контрактника посадили на 6 лет.