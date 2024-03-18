Россиянка прописала 82 иностранца в своей квартире и стала фигуранткой уголовного дела

Против жительницы Казани возбудили дело о фиктивной постановке иностранцев на учет по месту пребывания. Об этом говорится на сайте прокуратуры республики Татарстан.

Горожанку заподозрили в нарушении миграционного законодательства после того, как она зарегистрировала на своей жилплощади 82 иностранных гражданина. По данным казанской прокуратуры, регистрация была фиктивной, так как в квартире 33-летней женщины никто из мигрантов не проживал.

Как удалось установить в ходе проверки, местная жительница поставила на учет десятки иностранцев в январе этого года, выступая в качестве принимающей стороны. Против женщины возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее жительница Красноярска прописала 129 мигрантов на 18 «квадратах».