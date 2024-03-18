В Букингемском дворце прокомментировали новость о смерти Карла III

Представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин опровергла новость о смерти Карла III. Ее слова приводит РИА Новости.

В британском королевском дворце подтвердили, что монарх продолжает вести частные и официальные дела.

До этого российские СМИ сообщили неподтвержденную новость о смерти Карла III.

29 февраля издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля Карла III.

План действий на этот случай называется «Мост Менай». Название плана дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с данным регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что у короля Британии Карла III обнаружили рак.