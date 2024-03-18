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В Букингемском дворце прокомментировали новость о смерти Карла III

Букингемский дворец опроверг новость о смерти Карла III, король ведет дела

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Kirsty Wigglesworth/Pool/AP

Представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин опровергла новость о смерти Карла III. Ее слова приводит РИА Новости.

В британском королевском дворце подтвердили, что монарх продолжает вести частные и официальные дела.

До этого российские СМИ сообщили неподтвержденную новость о смерти Карла III.

29 февраля издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля Карла III.

План действий на этот случай называется «Мост Менай». Название плана дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с данным регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что у короля Британии Карла III обнаружили рак.

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