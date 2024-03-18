В России «похоронили» Карла III

Российские СМИ сообщили неподтвержденную новость о смерти Карла III. Новость о смерти политика и ее опровержение опубликовал Telegram-канал Mash.

После публикации новость подхватили другие Telegram-каналы и региональные издания.

Карл III был коронован 6 мая 2023 года. Его мать, королева Елизавета II, скончалась 8 сентября 2022 года.

До этого издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля Карла III.

План действий на этот случай называется «Мост Менай». Название плана дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с данным регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, затем будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией.

Ранее у британского короля Карла III диагностировали рак.