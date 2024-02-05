«Застало его врасплох»: у короля Великобритании Карла III нашли рак У британского короля Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Вид заболевания не уточняется. По данным Sky News, это не рак простаты, операцию на которой ранее перенес монарх. В Букингемском дворце заявили, что король решил поделиться новостями о своем здоровье, чтобы предотвратить спекуляции. Он продолжит заниматься государственными делами и не намерен назначать советников на время лечения, однако не будет появляться на публике.

Во время госпитализации из-за увеличенной простаты у 75-летнего короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

«Во время недавней процедуры короля <...> по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака», — говорится в заявлении.

Вид рака, который нашли у Карла III, не уточняется. При этом Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что это не рак простаты.

В пресс-службе отметили, что король уже преступил к лечению. В связи с болезнью монарх по рекомендации врачей отложит свои публичные обязанности. Однако он продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. Корреспондент Sky News Лора Бандок также сообщила, что король не намерен назначать государственных советников и будет самостоятельно проводить еженедельные аудиенции с премьер-министром страны Риши Сунаком.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всем мире, кто страдает от рака», — добавили в Букингемском дворце.

В заявлении также подчеркивается, что король уверен в своем лечении и надеется как можно скорее вернуться к работе.

Госпитализация

О госпитализации Карла III стало известно 17 января. Газета The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец сообщила, что монарх пройдет лечение увеличенной простаты.

«Король, как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы. У Величества нет осложнений, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры», — говорилось в заявлении.

Публичные мероприятия с участием короля, в том числе встречи в Шотландии, отложили на весь период лечения.

В день госпитализации, 26 января, The Sun и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Карл III успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо. Король поблагодарил всех за добрые пожелания.

29 января монарха выписали, посоветовав не посещать публичные мероприятия. Однако 4 февраля Карла III заметили на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме вместе с королевой Камиллой.

Трудное время для принца Уильяма

Корреспондент BBC Дженни Бонд, освещающая жизнь британской королевской семьи, считает, что диагноз стал для короля своеобразным препятствием, возникшим в начале его правления.

«Я уверена, что это немного застало его врасплох, и на самом деле, он будет очень раздражен тем, что это произошло. Но в целом он достаточно позитивный человек», — заявила Бонд в комментарии Sky News.

Монарха похвалили за публичность в вопросах его здоровья. Журналист Sky News Аластер Брюс отметил, что Карл III совсем не похож на свою мать, королеву Елизавету II, которая всегда считала, что подобные темы должны оставаться личными.

«Возможно, это станет для него одной из грандиознейших кампаний, которая позволит нам увидеть, что он справляется с этим (раком. — «Газета.Ru») так же, как и многие другие, и привлечет внимание к раку», — добавил Брюс.

По данным канала, король поговорил со своими сыновьями перед тем, как публично объявить о своем диагнозе. Корреспондент Sky News Лора Бандок указала, что новости о раке Карла III поступили в непростое время для его сына, принца Уильяма, чья жена Кейт Миддлтон также недавно перенесла операцию.

Источники Sky News заявили, что в Британию скоро вернется принц Гарри.

«Герцог [Сассекский] говорил со своим отцом о диагнозе. В ближайшие дни он отправится в Великобританию, чтобы увидеть Его Величество», — сообщил собеседник канала.

Скорейшего выздоровления королю уже пожелал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Президент США Джо Байден также сообщил, что собирается позвонить королю Великобритании в ближайшее время, так как беспокоится о его здоровье.