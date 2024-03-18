Политолог заявила о нарастании консолидации общества вокруг Владимира Путина

Никто не сомневался в победе Владимира Путина на президентских выборах, поскольку в последнее время консолидация общества вокруг его фигуры только нарастала. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Результат выборов был предсказуем, если говорить о лидере президентской гонки. Владимир Путин, бесспорно, подтвердил свой статус лидера всех россиян. А остальные участники выборов просто заняли свои электоральные ниши», — считает политолог.

Легитимность состоявшихся в России выборов президента и прозрачность избирательного процесса не подвергаются сомнениям, убеждена Наталья Линдигрин.

Также эксперт отметила высокий уровень давления как на российскую избирательную систему, так и на самих избирателей.

«Несмотря на обстрелы приграничных территорий, хакерские атаки, распространение фейковой информации о ходе выборов, ограничение возможности граждан России проголосовать за рубежом, попытки оказать значимое влияние на ход президентских выборов в России провалились», — заявила гендиректор «Института региональных проблем».

Главным итогом завершившихся выборов Наталья Линдигрин назвала исторический максимальный показатель явки.

«Люди захотели открыто высказать свое мнение, захотели быть услышанными, захотели, чтобы их голос был зафиксирован в итогах голосования. Это очень важно для дальнейшего развития страны», — полагает политолог.

Она подчеркнула, что в большинстве своем явка выразилась в поддержке Владимира Путина и его государственного курса.

«Фактически мы все эти три дня наблюдали референдумное голосование. Единение вокруг национального лидера и национального флага», — заключила политолог.

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. После подсчета 99,76% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%.