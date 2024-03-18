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Несколько челябинцев выиграли автомобили в викторине на выборах президента

Двое челябинцев выиграли автомобили в викторине на выборах президента.

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Maxim Shemetov/Reuters

Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Список победителей опубликован на сайте викторины.

Победителей зовут Михаил Корляков и Наталья Калинина.

Победителей выбрал другой счастливчик викторины Алан Карнаев. В студию телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, они и вытащили победные лоты.

До этого сообщалось, что в Курганской области ведущему инженеру Курганского машиностроительного завода («Курганмашзавод») Анастасии Чебан вручили второй крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel.

До этого пресс-служба проекта «Всей семьей» сообщила, что жители России смогут принять участие в розыгрыше более 100 тыс. призов за участие в выборах всех членов семьи.

Ранее Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента в Москве.

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