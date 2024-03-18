Путин допустил, что студенты-медики могут поехать в зону СВО на практику

Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал на встрече с избирательным штабом 18 марта уладить административные проблемы, мешающие студентам медицинских учебных заведений проходить практику в районе военной спецоперации (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Cопредседатель штаба и главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко поделилась с президентом информацией о своих наблюдениях во время подготовки к выборам. Она посетила медицинские учебные заведения практически во всех регионах страны и отметила, что студенты выражают желание пройти практику в зоне специальной военной операции и на передовых в госпиталях.

«Они работают там как добровольцы, но это не засчитывается как практика. Мы уже обсуждали этот вопрос с министерством здравоохранения. Можно ли его решить?» — спросила Лысенко. «Все это можно уладить,» — ответил президент.

Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев сообщил 24 февраля 2024 года в своем Telegram-канале, что 437 добровольных медицинских волонтеров оказывают помощь в госпиталях в семи регионах, а добровольцы старше 55 лет предоставляют психологическую поддержку комиссованным солдатам в 24 регионах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах президента России Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.