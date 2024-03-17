В ЦИК исключили «большевистскую замену» традиционного голосования электронным

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что традиционный способ голосования при помощи бумажных бюллетеней не будет полностью заменен дистанционным электронным голосованием. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не устаю это повторять, никакой большевистской замены одного другим не предполагается и быть не может, они будут сосуществовать вместе. Традиционное - это база, оно будет всегда. Для людей это привычно и необходимо, для многих это важное действие в жизни, они приходят с семьями», — сказала председатель ЦИК РФ.

До этого Памфилова заявила, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составляет 74,22%. При этом она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Также сообщалось, что закрылись избирательные участки в регионах, живущих по московскому времени. Голосование завершено в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 мск общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 73,33%.

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