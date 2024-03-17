Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦИК исключили «большевистскую замену» традиционного голосования электронным

ЦИК: ДЭГ не станет заменой традиционному голосованию на участках

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что традиционный способ голосования при помощи бумажных бюллетеней не будет полностью заменен дистанционным электронным голосованием. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не устаю это повторять, никакой большевистской замены одного другим не предполагается и быть не может, они будут сосуществовать вместе. Традиционное - это база, оно будет всегда. Для людей это привычно и необходимо, для многих это важное действие в жизни, они приходят с семьями», — сказала председатель ЦИК РФ.

До этого Памфилова заявила, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составляет 74,22%. При этом она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Также сообщалось, что закрылись избирательные участки в регионах, живущих по московскому времени. Голосование завершено в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 мск общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 73,33%.

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами