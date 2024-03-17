Политолог заявил о провалившихся попытках Запада сорвать выборы в России

Президентские выборы 2024 войдут в современную историю Россию как самые массовые — это по-настоящему всенародные выборы в прямом смысле этого слова, заявил «Газете.Ru» политический консультант, руководитель аналитического центра «Г.У.Р.У.» Роман Пермяков.

По словам политолога, исторические максимумы достигнуты по большинству показателей — и по явке, которая с лихвой перевалила за 70%, и по показателям поддержки Владимира Путина, которые, по предварительным результатам, составили свыше 80%.

«Даже с учетом по различным причинам не принявших в голосовании участия избирателей Владимир Путин получает уверенное большинство голосов заметно выше 60% от числа всех россиян, что является более, чем убедительным мандатом народного доверия президенту», — сказал Роман Пермяков.

Он отметил, что рекордные результаты зафиксированы даже в тех регионах, которые ранее никогда не отличались высокими показателями.

«Возможно, сейчас мы переживаем момент максимального единства российского общества в современной истории России», — добавил эксперт.

Пермяков подчеркнул, что голосовать стало удобнее. По его мнению, трехдневное голосование и ДЭГ сыграли свою роль в повышении явки.

«Однако феномен высоких результатов лежит вне плоскости технологических новаций, и в первую очередь связан с беспрецедентной консолидацией российского общества вокруг флага, страны и национального лидера. Это показатель высокого уровня поддержки СВО, тренда на поддержку семьи и курса на расширение суверенитета, обозначенного президентом в ходе послания Федеральному собранию», — считает политолог.

Он также добавил, что военные провокации и попытки внешних сил сорвать голосование на отдельных участках сыграли на сплачивание общества, его консолидацию вокруг национального лидера.

«Возможно, именно это и добавило те экстра-проценты к прогнозам социологов — и за это нашим «западным партнерам» и их спящим агентам внутри России можно сказать «спасибо». Они снимали фейки о вбросах, которую тут же разоблачаются наблюдателями и избиркомами, пытались устраивать провокации, заливая урны зеленкой. Наши люди все это видели, и прекрасно понимали, откуда ветер дует — а поэтому голосовали еще более активно», — убежден эксперт.

Он отметил, что попытки сорвать выборы провалились.

«Рекордно высокая явка и уровень поддержки президента здесь наиболее явный и ясный ответ всем злопыхателям из-за рубежа. Хочется сказать им — «гейм овер, господа». Битву за Россию и россиян они проиграли вчистую», — заключил Роман Пермяков.