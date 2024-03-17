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Член избирательной комиссии погибла в Бердянске

В Бердянске после обстрела погибла член избирательной комиссии

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Александр Пирагис/РИА Новости

Член избирательной комиссии в Бердянске погибла в результате обстрела Об этом сообщает первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает ТАСС.

«К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске. Сложная обстановка была в Каменке-Днепровской, в Энергодаре, где мы были вынуждены переводить избирательные комиссии вместе с документацией», — сообщил Горовой.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Бердянске Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с избирательным участком. По его словам, в результате была повреждена стена здания, в котором находится избирательный участок. Как заявил Рогов, в результате случившегося никто не пострадал.

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее Рогов сообщил о прорыве российских войск в Запорожской области.

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