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Явка на выборы президента РФ составила 74,22% на 18:00 мск

Памфилова сообщила о явке в 74,22% на 18:00 по московскому времени

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Shamil Zhumatov/Reuters

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составляет 74,22%. Об этом сообщает ТАСС.

«Явка на сей момент на 18 часов 17 марта 2024 года составила 74,22%. Это предварительно», — сообщила председатель ЦИК РФ.

До этого Памфилова высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Также сообщалось, что закрылись избирательные участки в регионах, живущих по московскому времени. Голосование завершено в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 мск общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 73,33%.

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

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