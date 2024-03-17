В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность

Сигнал ракетной опасности снова звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Он также предупредил жителей, что не стоит подходить к окнам в домах и попросил их укрыться в коридорах, ванных, туалетах и кладовых. «Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил чиновник.

До этого российские системы противовоздушной обороны (ПАО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по территории РФ. Согласно информации ведомства, нейтрализованный дежурными средствами ПВО дрон оказался самолетного типа. Операция по ликвидации беспилотника произошла в небе над Белгородской областью.

17 марта Гладков также сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.