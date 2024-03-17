Глава ЛНР намерен пригласить президента РФ в республику

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник собирается пригласить российского президента в регион после того, как линия фронта подвинется на безопасное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы его (президента России. — «Газета.Ru»), конечно же, обязательно пригласим к нам в гости, но принимать решение будет он сам. Потому что на территории республики не совсем безопасно», — сообщил Пасечник.

По его словам, он пригласит президента, когда линия фронта подвинется в сторону Киева и Харькова.

До этого сообщалось, что в новых регионах России — в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках — закрылись все избирательные участки. Отмечается, что, согласно имеющимся данным, явка в Херсонской области достигла 77% на 61 стационарном участке, а в ЛНР — 80,21% на 581 участке. Информация о явке в других новых регионах уточняется. В данный момент избирательные комиссии регионов приступают к подсчету голосов.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

Ранее в ЦИК рассказали о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн.