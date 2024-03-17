Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ЛНР намерен пригласить президента РФ в республику

Глава ЛНР Пасечник намерен пригласить президента России в республику

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник собирается пригласить российского президента в регион после того, как линия фронта подвинется на безопасное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы его (президента России. — «Газета.Ru»), конечно же, обязательно пригласим к нам в гости, но принимать решение будет он сам. Потому что на территории республики не совсем безопасно», — сообщил Пасечник.

По его словам, он пригласит президента, когда линия фронта подвинется в сторону Киева и Харькова.

До этого сообщалось, что в новых регионах России — в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках — закрылись все избирательные участки. Отмечается, что, согласно имеющимся данным, явка в Херсонской области достигла 77% на 61 стационарном участке, а в ЛНР — 80,21% на 581 участке. Информация о явке в других новых регионах уточняется. В данный момент избирательные комиссии регионов приступают к подсчету голосов.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

Ранее в ЦИК рассказали о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами