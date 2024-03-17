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Заводчанка из Кургана выиграла машину в викторине на выборах

Второй главный приз викторины вручили сотруднице «Курганмашзавода»

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Курганской области ведущему инженеру Курганского машиностроительного завода («Курганмашзавод») Анастасии Чебан вручили второй крупный приз викторины «Весна в семью пришла» — автомобиль Niva Travel. Об этом сообщает новостной портал URA.RU.

«Она не верила в это чудо, что выиграла автомобиль», — указывается в материале.

Согласно информации ресурса, ключи от авто победительнице передал один из организаторов фестиваля, депутат областной думы Андрей Шиншин.

«Сегодня выиграла Анастасия, у которой нет водительских прав», — заявил парламентарий.

В статье уточняется, что женщина работает на «Курганмашзаводе» четыре года.

До этого пресс-служба проекта «Всей семьей» сообщила, что жители России смогут принять участие в розыгрыше более 100 тыс. призов за участие в выборах всех членов семьи.

В сентябре руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что жители столицы, которые проголосуют сегодня через электронный терминал или ДЭГ до 20 вечера, попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

Ранее психолог рассказала, что викторины и пальчиковая гимнастика помогут улучшить память.

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