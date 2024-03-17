В Запорожье опровергли сообщения о принуждении жителей к голосованию

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко назвала ложной информацию, распространенную украинскими СМИ, о якобы принуждении местных жителей к голосованию на выборах президента РФ. Катющенко цитирует ТАСС.

«Я не знаю, откуда такая информация появляется. Если с украинской стороны, то, скорее всего, это их методы. <...> Никого не нужно принуждать. <…> Люди идут и принимают участие в выборах», — заявила глава избиркома.

По словам Катющенко, различные схемы принуждения избирателей к голосованию применялись украинской стороной, когда та часть Запорожской области, которую в данный момент контролирует Россия, находилась под управлением Киева. В современных условиях, отметила представитель комиссии, такого не происходит.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на выборах президента РФ.