В Николаеве произошел взрыв

В украинском городе Николаев произошел очередной взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«Еще один», — сообщил Сенкевич.

Сообщается, что в девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило, что взрывы произошли в окрестностях Николаева, на окраине Запорожья и на левом берегу Киева, где воздушная тревога не объявлялась. Кроме этого, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также журналисты пишут, что воздушная тревога объявлена в районе Харькова.

11 марта в Запорожье произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Ранее фермеры Белгородской области стали получать компенсации за атаки ВСУ.