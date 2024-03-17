Зюганов проголосовал на выборах президента РФ

Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов проголосовал на выборах президента на участке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов отдал свой голос на участке, который располагается в московской школе в ЦАО № 1574. Отмечается, что к 13:30 по московскому времени возле участка образовалась очередь из желающих проголосовать.

До этого ЦИК РФ сообщил, что явка на выборах российского президента превысила показатели предыдущей президентской выборной кампании 2018 года. Отмечается, что к 13:50 по московскому времени 66,07% россиян приняли участие в выборах президента. Также сообщается, что при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 7,74 миллиона человек выбрали своего кандидата. Дистанционно проголосовали 6,87% от общего числа избирателей в РФ.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента.