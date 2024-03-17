Российский омбудсмен назвала инциденты с зеленкой покушением на права избирателей

Злоумышленники, которые портят бюллетени на избирательных участках, заливая урны зеленкой и краской, нарушают права своих сограждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

«Злоумышленники пытаются испортить их [бюллетени] так краской, чтобы не восстановить. Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право», — заявила омбудсмен.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах РФ люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Напоминаем, что за пост президента России борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.