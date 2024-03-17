Губернатор Запорожской области проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на выборах президента вместе с артисткой Юлией Чичериной. Они проголосовали в Мелитополе, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с супругой и Юлией Чичериной — заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны – выборах Президента Российской Федерации», — написал Балицкий.

По его словам, Запорожская область покажет на выборах достойный результат в соответствие с тем, что регион получил за то время, которое находится в составе РФ.

До этого сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он рассказал, что в Новой Каховке люди пришли на избирательные участки к семи утра, несмотря на то что открывались они в восемь часов.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.