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Губернатор Запорожской области проголосовал на выборах президента РФ

Запорожский губернатор Балицкий проголосовал на выборах президента РФ с Чичериной

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на выборах президента вместе с артисткой Юлией Чичериной. Они проголосовали в Мелитополе, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с супругой и Юлией Чичериной — заслуженной артисткой Российской Федерации, проголосовали в моем родном Мелитополе, отдали голос на самых знаковых выборах для нашей страны – выборах Президента Российской Федерации», — написал Балицкий.

По его словам, Запорожская область покажет на выборах достойный результат в соответствие с тем, что регион получил за то время, которое находится в составе РФ.

До этого сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Он рассказал, что в Новой Каховке люди пришли на избирательные участки к семи утра, несмотря на то что открывались они в восемь часов.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.

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