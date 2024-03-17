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Живущий 50 лет в лесу отшельник проголосовал на выборах

Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

По словам собеседника агентства, в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев, который сам рубит дрова и чистит снег. Раз в неделю его навещает племянник — мужчина привозит продукты и лекарства, а осенью построил дяде новый дом. В избиркоме уточнили, что пенсионер никогда не пропускает выборы.

Уточняется, что члены избиркома ехали в лес сначала на машинах, а потом на снегоходе. Дорога заняла около часа, однако Салимгареев встретил с радостью встретил гостей, напоил их чаем и проголосовал.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что более 125 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента России, посетив дипломатические учреждения страны.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали количество международных наблюдателей, следящих за выборами.

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