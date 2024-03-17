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В МИД РФ назвали число проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом

Захарова: за рубежом проголосовали более 125 тысяч человек в 111 странах

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Более 125 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента России, посетив дипломатические учреждения страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На 10.00 мск 17 марта подсчитано, что за рубежом проголосовали 125 428 человек, данные с 230 избирательных участков в 111 странах», — написала дипломат.

Захарова отметила, что, учитывая разницу во времени, ряду участков сегодня только предстоит открыться.

Утром 17 марта агентство РИА Новости сообщало, что перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее собрались очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали количество международных наблюдателей, следящих за выборами.

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