В МИД РФ назвали число проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом

Более 125 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента России, посетив дипломатические учреждения страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На 10.00 мск 17 марта подсчитано, что за рубежом проголосовали 125 428 человек, данные с 230 избирательных участков в 111 странах», — написала дипломат.

Захарова отметила, что, учитывая разницу во времени, ряду участков сегодня только предстоит открыться.

Утром 17 марта агентство РИА Новости сообщало, что перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее собрались очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали количество международных наблюдателей, следящих за выборами.