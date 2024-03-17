Во двор посольства РФ в Молдавии кинули коктейли Молотова

Неустановленный мужчина атаковал посольство России в Молдавии, которое находится в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству пресс-секретарь дипломатического представительства Анатолий Лошаков, злоумышленник метнул два коктейля Молотова во двор посольства, после чего его задержали полицейские.

Напомним, на территории российского посольства в Кишиневе находится единственный избирательный участок, на котором россияне, находящиеся в Молдавии, могут проголосовать на президентских выборах.

12 марта министерство иностранных дел Молдавии выражало протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.