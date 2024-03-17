Молодожены по всей России приняли участие в выборах президента в день свадьбы

Молодые пары по всей России приняли участие в выборах президента страны после торжественных церемоний бракосочетаний. Таким образом молодожены приняли сразу два ответственных решения за один день.

Так, на избирательные участки в день собственной свадьбы пришли пары в Челябинской, Тверской, Ленинградской, Тамбовской, Омской, Костромской, Кемеровской областей, а также многих других регионов страны.

Например, в Твери в выборах приняли участие молодожены Михаил и Анастасия. «В наших семьях все родственники всегда ходили на выборы. Родители приучили нас к тому, что голосовать – это важно. Мы хотели бы, чтобы это стало и нашей семейной традицией. Поэтому после официального заключения брака в ЗАГСе мы решили сразу же пойти на избирательный участок», — приводит их слова Telegram-канал «Пул69».

Также на выборах президента после регистрации брака проголосовали Лидия и Иван Прохоровы из Омска. По их мнению, каждый гражданин должен участвовать в выборах.

«Наша страна, наш выбор. Все зависит от нас. Несмотря на важное в нашей жизни событие, мы не могли пропустить выборы и пришли голосовать. Мы голосуем сегодня за нынешние преобразования, хотим, чтобы наша страна в дальнейшем развивалась и шла тем же курсом, которым мы идем. А также мы за стабильность, которая важная для всех семей. А если и будут перемены, то только к лучшему», — приводятся их слова в Telegram-канале Избирательной комиссии Омской области.

Еще одной парой, проголосовавшей в день бракосочетания, стали Людмила и участник специальной военной операции с позывным «Дизель» из Курска, сообщается в Telegram-канале местного избиркома.

«Очень волнительный день для нас, жених является участником специальной военной операции, мы очень волновались, что его не отпустят на государственную регистрацию брака, но слава Богу все произошло как мы и хотели, мы очень счастливы! Мы познакомились уже во время СВО, и после года отношений решили пожениться. Выборы — это праздник, посетить избирательный участок сейчас немаловажно для страны и сделать свой выбор, и мы его сделали», — рассказала девушка.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.