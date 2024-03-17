Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная угроза

Губернатор Гладков сообщил о ракетной угрозе в Белгороде и Белгородском районе

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная угроза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 08:03 по мск.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — обратился к согражданам Гладков.

Находящихся на улице он призвал направиться в укрытия.

17 марта стало известно, что около 10 поселков остались без света под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

До этого на поселок Октябрьский под Белгородом ВСУ сбросили взрывные устройства.

«В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что в результате взрывов местные жители не пострадали, но линии электро- и газоснабжения получили повреждения. По его словам аварийные бригады в ближайшее время начнут переподключение абонентов.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами