В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная угроза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 08:03 по мск.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — обратился к согражданам Гладков.

Находящихся на улице он призвал направиться в укрытия.

17 марта стало известно, что около 10 поселков остались без света под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

До этого на поселок Октябрьский под Белгородом ВСУ сбросили взрывные устройства.

«В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что в результате взрывов местные жители не пострадали, но линии электро- и газоснабжения получили повреждения. По его словам аварийные бригады в ближайшее время начнут переподключение абонентов.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.