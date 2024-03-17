Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотника самолетного типа на подлете к Каменску-Шахтинскому в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Последствия на земле уточняются», — написал чиновник.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар.

17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства систем противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА в регионе.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель атаки украинских дронов на российские регионы заключается в том, чтобы сорвать президентские выборы или помешать их проведению.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.