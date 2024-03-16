Розыгрыш «Миллион призов» среди избирателей в Москве пройдет 17 марта

Второй розыгрыш «Миллион призов» среди москвичей, проголосовавших электронно на выборах президента России, состоится 17 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Речь идет об акции #ВыбираемВместе. Стать ее участниками смогут те москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на президентских выборах с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Как отмечается, победителей определят не позднее 10:00, им направят сообщение с уведомлением о призе на номер телефона. Для его получения нужно активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов».

До этого в Москве провели первый розыгрыш «Миллиона призов» для проголосовавших электронно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.