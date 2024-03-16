В ДТП на трассе Омск-Тюмень погибла журналистка Анна Никитенко

Омская журналистка Анна Никитенко погибла в ДТП при столкновении двух фур и микроавтобуса на трассе Омск-Тюмень. Об этом сообщила редакция издания NGS55.ru, где она работала.

В публикации указано, что на 565-м километре трассы ехавший из Омска в Тюкалинск минивэн Toyota Town Ace с шестью пассажирами лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF. Погибли четверо пассажиров минивэна, включая журналистку издания.

В пресс-службе ГИБДД Омской области NGS55.ru сообщили, что на встречную полосу движения выехал DAF — предположительно, он потерял управление из-за пробитого колеса. Там он врезался в «Тойоту» и еще в один грузовик. Все трое водителей также погибли.

Ане Никитенко было 32 года. В NGS55.RU она пришла несколько лет назад, до этого была специалистом омского Минздрава, работала на телевидении.

16 марта очевидица показала последствия смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск.

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