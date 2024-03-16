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ЦИК назвал очную явку на выборах президента России к 20:19

ЦИК: очная явка на выборах президента России превысила 55% к 20:19

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Maxim Shemetov/Reuters

Очная явка на выборах президента России по стране перевалила за 55% по состоянию на 20:19 мск. Это следует из данных на официальном сайте ЦИК РФ.

«Ход голосования — 55,10%», — указано на сайте.

Отмечается, что данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

До этого ЦИК назвал явку на выборах с учетом голосования онлайн. По их данным, общая явка на с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), на 16:20 мск превысила 50%, заявил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Булаев также отмечал, что электронные бюллетени получили к 10:00 мск 79% избирателей. По его словам, это очень хорошая явка.

За кресло главы государства впервые с 2008 года борются четыре претендента: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Если действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее на Дальнем Востоке 400 участков сообщили о 100%-й явке.

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