Избирком рассказал о явке избирателей в Чечне

На выборах президента России в Чеченской Республике уже проголосовали более 75% избирателей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на избирательную комиссию региона.

«По данным на 15:00 16 марта, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике составляет 75,17%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 614 072 избирателя. Процент считается от общего числа включенных в списки избирателей.

Кроме этого сообщалось, что в Москве по состоянию на 15:00 в голосовании на выборах президента России приняли участие около 4 млн человек.

Накануне на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Он сделал это онлайн.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.